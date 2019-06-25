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3 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء تغيران بالزيادة في شركتي (المراكز العربية وباتك للاستثمار والأعمال اللوجيستية).

فيما جاء تغيراً وحيداً بتخفيض حصص كبار الملاك في صندوق تعليم ريت.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

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مباشر (اقتصاد)

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