3 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي
الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري.
وجاء تغيران بالزيادة في شركتي (المراكز العربية وباتك للاستثمار والأعمال اللوجيستية).
فيما جاء تغيراً وحيداً بتخفيض حصص كبار الملاك في صندوق تعليم ريت.
وكانت التغيرات على النحو التالي:
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