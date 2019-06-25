جيمس بولارد: لا أفضل خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس

مباشر: قال "جيمس بولارد" عضو الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يدعم خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

وصوت بولارد في اجتماع السياسة النقدية الأخير لصالح خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان المعارض الوحيد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لقرار تثبيت الفائدة.

وذكر رئيس الفيدرالي في سانت لويس خلال مقابلة مع "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للوضع الحالي، لا أفضل خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو/ تموز المقبل".

وتابع بولارد: "لا أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات قوية بشأن الفائدة، ولكنني أفضل أن يتم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس".

وأشار عضو الفيدرالي إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون بمثابة تحرك "تأميني"، وهو ما يعد ضروريًا في هذه المرحلة حيث تتزايد حالات عدم اليقين التجاري والاقتصادي.

وصرح رئيس الفيدرالي اليوم بأن البنك المركزي لا يزال يفكر في إمكانية خفض معدل الفائدة في الشهر المقبل.