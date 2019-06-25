الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد

مباشر: حث حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا على تدمير صاروخ جديد قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس/آب المقبل.

وقال الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "ندعو روسيا إلى اختيار الطريق المسؤول لكننا لم نر أي إشارة إلى أن موسكو تعتزم القيام بذلك.

وأضاف ستولتنبرغ: "سوف نحتاج إلى الرد".

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الناتو غداً الأربعاء خطواتهم المقبلة إذا احتفظت موسكو بنظام الصواريخ الذي تقول الولايات المتحدة إنه سيسمح بهجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وخرق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لعام 1987.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو أن تقوم روسيا بتدمير نظامها الصاروخي ذو القدرة النووية "9 إم 729/إس.إس.سي-8"، وهو ما رفضت بلاد الدب الأبيض القيام به حتى الآن.

وفي المقابل، تنفي موسكو أي انتهاكات لمعاهدة الصواريخ النووية كما تتهم واشنطن بالسعي إلى سباق التسلح.

وكانت الولايات المتحدة هددت بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية في 2 أغسطس/آب المقبل، ما يمحي القيود المفروضة على قدرتها لتطوير صواريخ متوسطة المدى.

وتحظر معاهدة الصواريخ النووية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كليو متر (300-3400 ميل).