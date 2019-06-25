أخبار عاجلة

تفاصيل لقاءات السيسي برئيس غانا ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة -
الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما -
العمل: القرارات الحكومية بشأن عطل المؤسسات العامة يشمل القطاع الخاص -
الجبير يعلق على سقوط أمير "داعش" في اليمن -
محدث.. نايمكس يهبط عند التسوية لأول مرة بـ4 جلسات -
الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس" -
3 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي -
جيمس بولارد: لا أفضل خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس -
ملك البحرين يستقبل وفدا أمريكيا على هامش ورشة المنامة الاقتصادية -
عبد المهدي: العراق لا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد

Google+ Print
الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد

مباشر: حث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تدمير صاروخ جديد قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس/آب المقبل.

وقال الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "ندعو روسيا إلى اختيار الطريق المسؤول لكننا لم نر أي إشارة إلى أن موسكو تعتزم القيام بذلك.

وأضاف ستولتنبرغ: "سوف نحتاج إلى الرد".

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الناتو غداً الأربعاء خطواتهم المقبلة إذا احتفظت موسكو بنظام الصواريخ الذي تقول الولايات المتحدة إنه سيسمح بهجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وخرق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لعام 1987.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو أن تقوم روسيا بتدمير نظامها الصاروخي ذو القدرة النووية "9 إم 729/إس.إس.سي-8"، وهو ما رفضت بلاد الدب الأبيض القيام به حتى الآن.

وفي المقابل، تنفي موسكو أي انتهاكات لمعاهدة الصواريخ النووية كما تتهم واشنطن بالسعي إلى سباق التسلح.

وكانت الولايات المتحدة هددت بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية في 2 أغسطس/آب المقبل، ما يمحي القيود المفروضة على قدرتها لتطوير صواريخ متوسطة المدى.

وتحظر معاهدة الصواريخ النووية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كليو متر (300-3400 ميل).

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد

الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد

أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى

أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى

8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو