أخبار عاجلة

تفاصيل لقاءات السيسي برئيس غانا ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة -
الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما -
العمل: القرارات الحكومية بشأن عطل المؤسسات العامة يشمل القطاع الخاص -
الجبير يعلق على سقوط أمير "داعش" في اليمن -
محدث.. نايمكس يهبط عند التسوية لأول مرة بـ4 جلسات -
الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس" -
3 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي -
جيمس بولارد: لا أفضل خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس -
ملك البحرين يستقبل وفدا أمريكيا على هامش ورشة المنامة الاقتصادية -
عبد المهدي: العراق لا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبداً لحيازة سلاح نووي

Google+ Print
وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبداً لحيازة سلاح نووي وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبداً لحيازة سلاح نووي

مباشر: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لن تسعى أبداً إلى امتلاك سلاح نووي.

وأشار ظريف في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى الاستخدام السابق للأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة والتعليقات الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد بأنه ألغى ضربة عسكرية ضد إيران لأنها كانت ستقتل 150 شخصاً.

وكان ترامب كتب في سلسلة تغريدات عبر تويتر يوم الجمعة الماضي أنه أوقف ضربة عسكرية ضد طهران قبل تنفيذها بـ10 دقائق كونها ستؤدي بحياة 150 شخصاً.

وتتزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قيام الأخيرة بإسقاط طائرة درون أمريكية في الأسبوع الماضي ما دفع واشنطن لفرض عقوبات ضد طهران.

وتساءل ظريف: "هل كنت قلقاً حقاً حيال 150 شخصاً؟، كم عدد الأشخاص التي قتلتها بالسلاح النووي؟، كم عدد الأجيال التي قضيت عليها بهذه الأسلحة؟.

وتابع: "ولكن نحن - بسبب أرائنا الدينية - الذين لن نسعى أبداً للحصول على سلاح نووي".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

ترامب يشكر نفسه مع اتجاه"وول ستريت" لمكاسب قياسية خلال يونيو

ترامب يشكر نفسه مع اتجاه"وول ستريت" لمكاسب قياسية خلال يونيو

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق