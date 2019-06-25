وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبداً لحيازة سلاح نووي

مباشر: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لن تسعى أبداً إلى امتلاك سلاح نووي.

وأشار ظريف في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى الاستخدام السابق للأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة والتعليقات الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ألغى ضربة عسكرية ضد إيران لأنها كانت ستقتل 150 شخصاً.

وكان ترامب كتب في سلسلة تغريدات عبر تويتر يوم الجمعة الماضي أنه أوقف ضربة عسكرية ضد طهران قبل تنفيذها بـ10 دقائق كونها ستؤدي بحياة 150 شخصاً.

وتتزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قيام الأخيرة بإسقاط طائرة درون أمريكية في الأسبوع الماضي ما دفع واشنطن لفرض عقوبات ضد طهران.

وتساءل ظريف: "هل كنت قلقاً حقاً حيال 150 شخصاً؟، كم عدد الأشخاص التي قتلتها بالسلاح النووي؟، كم عدد الأجيال التي قضيت عليها بهذه الأسلحة؟.

وتابع: "ولكن نحن - بسبب أرائنا الدينية - الذين لن نسعى أبداً للحصول على سلاح نووي".