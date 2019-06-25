محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.

وتلقت العملة الأمريكية الدعم من تصريحات جيروم باول الذي ذكر خلالها أن الفيدرالي لا يزال يدرس إمكانية خفض معدل الفائدة، مما يضع شكوكاً حول خفض تكاليف الاقتراض في الشهر المقبل.

وأضاف باول أن صانعي السياسة النقدية يرون أنه لا يجب المبالغة في رد الفعل حول أي بيانات اقتصادية فردية.

وكانت الورقة الخضراء تراجعت في وقت سابق من التعاملات بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع قوي لثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، كما تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012.

فيما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال الشهر الماضي.

وفي سياق آخر، قررت الولايات المتحدة أمس تطبيق عقوبات مالية جديدة تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1373 دولار، في حين هبط أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة عند 107.15 ين.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2709 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بالنسبة ذاتها إلى 0.9751 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة عند 96.112، وذلك بعد أن سجل 95.843 في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ 20 مارس/أذار الماضي.