منع دخول مكة للمقيمين بداية من السبت المقبل..و3 استثناءات

الرياض - مباشر: ذكرت إمارة منطقة مكة في السعودية أنه تم منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج.

وقالت إمارة مكة، على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتباراً من 29 يونيو / حزيران الجاري، وحتى 12 أغسطس آب المقبل يحظر دخول مكة للمقيمين.

وأوضحت الإمارة، أن هناك 3 استثناءات للقرار، تتمثل في "من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، القائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص".

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