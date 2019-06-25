أخبار عاجلة

الناتو يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد -
وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبداً لحيازة سلاح نووي -
"أمن الدولة" تبدأ التحقيق مع متهمي "الكيانات الاقتصادية للإخوان" المعروفة بـ "خطة الأمل" -
محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي -
منع دخول مكة للمقيمين بداية من السبت المقبل..و3 استثناءات -
اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض -
محدث.. الذهب يتنازل عن مكاسبه عند التسوية بعد تصريحات باول -
باول: الفيدرالي لا يزال يدرس إمكانية خفض معدلات الفائدة -
السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم -
برنامج اليوم - "اليوم" يجري حوارات خاصة مع قيادات و ممثلي كبري الشركات الألمانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

منع دخول مكة للمقيمين بداية من السبت المقبل..و3 استثناءات

Google+ Print

الرياض - مباشر: ذكرت إمارة منطقة مكة في أنه تم منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة  الحج.

وقالت إمارة مكة، على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتباراً من 29 يونيو / حزيران الجاري، وحتى 12 أغسطس آب المقبل يحظر دخول مكة للمقيمين.

وأوضحت الإمارة، أن هناك 3 استثناءات للقرار، تتمثل في "من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، القائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص".

ترشيحات

العالم يترقب اليوم قمتي مكة "العربية والخليجية" الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبي بمكة ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان السعودية توقع على اتفاقية إنشاء مرفق البيئة العربي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان

ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان

الإقامة المميزة في السعودية... فرص استثمارية أم زيادة بطالة

الإقامة المميزة في السعودية... فرص استثمارية أم زيادة بطالة

تفاصيل "صفقة القرن".. مؤتمر البحرين لم يتطرق للحل السياسي .. دعم اقتصادي للفلسطنيين بيقمة 50 مليار دولار.. وإعتراض فلسطيني ودعوة لإضراب عام .. ومصر والسعودية تطالبان بالعودة لحدود 67

تفاصيل "صفقة القرن".. مؤتمر البحرين لم يتطرق للحل السياسي .. دعم اقتصادي للفلسطنيين بيقمة 50 مليار دولار.. وإعتراض فلسطيني ودعوة لإضراب عام .. ومصر والسعودية تطالبان بالعودة لحدود 67