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اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

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مباشر: أعلنت ميلانيا أن المتحدثة باسمها "ستيفاني جريشام" سوف تصبح السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض لتحل بدلاً من "سارة هاكابي ساندرز".

وقالت ميلانيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: يسرني أن أعلن أن ستيفاني جريشام ستكون السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن تغادر سارة ساندرز هذا المنصب في نهاية هذا الشهر بعد 3 أعوام ونصف العام من العمل في هذا المنصب، بحسب ما أعلنه دونالد ترامب في منتصف يونيو/حريزان الجاري.

وعن "ستيفاني"، ترى ميلانيا أنه لا يمكن وجود شخص أفضل منها لخدمة الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة، قائلة: "لقد كانت معنا منذ عام 2015".

وكانت ستيفاني بدأت العمل ضمن الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في عام 2015.

وفي عام 2017، تم تعيينها كنائبة للسكرتير الصحفي "شوف سبتيسر" لكنها في مارس/آذار الماضي انتقلت لتصبح المتحدثة باسم "ميلانيا ترامب".

مباشر (اقتصاد)

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