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محدث.. الذهب يتنازل عن مكاسبه عند التسوية بعد تصريحات باول

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محدث.. الذهب يتنازل عن مكاسبه عند التسوية بعد تصريحات باول محدث.. الذهب يتنازل عن مكاسبه عند التسوية بعد تصريحات باول

مباشر: قلصت  الذهب مكاسبها بشكل حاد عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

وتخلى المعدن الأصفر عن كل مكاسبه تقريباً مع تحول العملة الأمريكية للارتفاع على خلفية تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي أعطت شكوكاً حول إمكانية خفض الفائدة في الشهر المقبل.

وقال رئيس الفيدرالي إن البنك المركزي لا يزال يقييم ما إذا كانت حالات عدم اليقين بشأن التجارة والتوقعات الاقتصادية تتطلب خفض معدلات الفائدة.

كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولارد" بأنه لا يرى حاجة لاتخاذ إجراء قوي بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 17 دولاراً خلال التعاملات مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد أمس قراراً تنفيذياً بتطبيق عقوبات مالية على قادة إيران تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه.

وحذر الرئيس الأمريكي إيران بأنه سيرد بقوة ساحقة إذا حاولت طهران توجيه أي هجمات للولايات المتحدة.

وتتجه الأنظار في هذا الأسبوع نحو اليابان لترقب ما إذا كان الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني سيسفر عن اتفاق أم لا.

وكشفت بيانات اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً، في حين نمت أسعار المنازل بأقل وتيرة سنوية في نحو 7 أعوام.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة هامشياً 0.04 بالمائة ليصل إلى 1418.20 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1442.90 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1421.54 دولار للأوقية،

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة  مُسجلاً 96.125، بعد أن كان متراجعاً عند 95.843

مباشر (اقتصاد)

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