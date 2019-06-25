السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة "شرما" بشمال المملكة.

وقالت الهيئة في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن مطار خليج نيوم سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

وأوضحت الهيئة، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له.

وتابع البيان، أنه تم اعتماد تسجيل المطار من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز NUM .

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