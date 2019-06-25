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عضو بالفيدرالي: التحيز في الاقتصاد الأمريكي يعيق النمو

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عضو بالفيدرالي: التحيز في الاقتصاد الأمريكي يعيق النمو عضو بالفيدرالي: التحيز في الاقتصاد الأمريكي يعيق النمو

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن التحيز الجنسي والعرقي في الولايات المتحدة يعيق النمو.

وأضاف "جون ويليامز" في تصريحات للمنتدى المالي بنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن التحيز في الاقتصاد الأمريكي مصدر خيبة أمل مستمرة حيث أن الأشخاص أصحاب البشرة السوداء والنساء لا يزالون أقل فرصة اقتصادية من نظرائهم الذكور ذوي البشرة البيضاء. 

وتابع "ويليامز" بأن خلق تكافؤ الفرص على المستوى الوطني هو تحد تكافح الولايات المتحدة من أجله، مضيفاً: "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به والطريقة الوحيدة التي سنحقق بها إمكاناتنا الاقتصادية الكاملة".

وأشار "ويليامز" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ خطوات لجعل مكان عمله وسياساته أكثر شمولاً، مشيراً إلى الفيدرالي في نيويورك ابتكر خيار إضافة الضمائر الجنسية إلى التوقيعات الرسمية باللبريد الإلكتروني.

مباشر (اقتصاد)

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