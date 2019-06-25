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ترامب يشكر نفسه مع اتجاه"وول ستريت" لمكاسب قياسية خلال يونيو

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من: سالي إسماعيل

مباشر: قام الرئيس الأمريكي دونالد بتوجيه الشكر لنفسه على أداء أسواق الأسهم، مع الصعود الملحوظ في "وول ستريت".

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن سوق الأسهم تتجه إلى تسجيل واحد من ضمن أفضل أداء شهري مسجل في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع: "شكراً لك سيدي الرئيس".

ويستعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى تسجيل أفضل أداء شهري خلال يونيو/حريزان الجاري منذ عام 1955 في حين أن المؤشر الصناعي "داو جونز" يسير على الطريق الصحيح لحصد أكبر وتيرة صعود شهري منذ عام 1938.

مباشر (اقتصاد)

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