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إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 23 يوليو

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إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 23 يوليو إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 23 يوليو

مباشر: قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إنه سيتم إعلان رئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة في 23 يوليو/تموز المقبل.

وأضاف حزب المحافظين في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجرى اقتراع يضم 160 ألف عضو تقريباً من أعضاء حزب المحافظين يوم 22 يوليو/تموز المقبل للاختيار بين بوريس جونسون أو جيريمي هانت مع إعلان الفائز في اليوم التالي.

وتأتي هذه الانتخابات بعد تخلي رئيس الوزراء البريطانية تيزيزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين في 7 يونيو/الجاري في ظل عدم قدرتها على حل أزمة البريكست المستعصية.

وفي تصريحات له اليوم ذكر جونسون الأوفر حظاً في الانتخابات أن البرلمان البريطاني مستعد لدعم تنفيذ البريكست دون اتفاق في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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