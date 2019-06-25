أوروبا تطلب مزيداً من التفاصيل حول عملة فيسبوك "ليبرا"

مباشر: تواجه عملة فيسبوك الرقمية المقترحة تدقيقاً متزايداً، حيث طالب محافظو البنوك المركزية والجهات التنظيمية الأوروبية مزيداً من التفاصيل حول مشروع إطلاق ليبرا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة "أندرو بيلي" أمام لجنة برلمانية بريطانية إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لفهم عملية ليبرا، نقلاً عن وكالة رويترز.

وأضاف أن المشروع قد يكون هاماً للغاية للسياسة العامة وأنه لن يحصل بسهولة على الضوء الأخضر دون تفاصيل إضافية.

وكانت فيسبوك أعلنت في الأسبوع الماضي أنها تخطط لإطلاق عملة "ليبرا" خلال النصف الأول من عام 2020، في محاولة جزئية لتوسيع وسائل التواصل الاجتماعي إلى التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وفي الوقت نفسه توجد دعوات تعارض فكرة إصدار عملة فيسبوك "ليبرا" لما لها من مخاطر على استقرار النظام المالي.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي في فرنسا "فرانسوا فيليروي دي غالهاو" إنه يجب أن تحترم عملة ليبرا لوائح مكافحة غسل الأموال.

وأضاف أنه ينبغي على مؤيدي هذه العملة الرقمية طلب ترخيص مصرفي إذا كانوا يرغبون تقديم خدمات مثل الودائع.

وفي نفس السياق، دعا رئيس الرقابة على السوق ونظام المدفوعات في البنك المركزي الإيطالي "دومينيكو جامالدي" إلى توفير مزيد من المعلومات.

وقال جامالدي أمام فالي مؤتمر للأصول المشفرة في مدينة زوج السويسرية إن الورقة البيضاء تعني أنها بيضاء بدون أيّ معلومات.