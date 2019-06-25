ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان

الرياض - مباشر: ذكر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، إن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بناء على توجيه ملك السعودية، انطلاقاً من الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في كافة المجالات.

ويشار، إلى أنه من المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

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