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ولي العهد السعودي يغادر المملكة بتوجيه من الملك

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© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Cour

وبحسب وكالة الأنباء (واس) غادر الأمير بتوجيه من العاهل السعودي وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين  في مدينة أوساكا اليابانية.

وأصدر الديوان الملكي بياناً قال فيه إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، فقد غادر ولي العهد اليوم الثلاثاء لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي خلالها بالرئيس، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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