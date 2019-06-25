بالفيديو : لقاء لجنة الاسرة بطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة بالجامعة الاردنية

جي بي سي نيوز: - بتول دانو تيكا - : التقت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب الدكتورة ريم أبو دلبوح الاحد في المجلس بوفد لطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية .

وشددت ابو دلبوح على دور المرأة وضرورة تمكينها سياسيا ليتسنى لها الانخراط في العمل الحزبي مذكرة بأن مجلس النواب سن عدة تشريعات في هذا الاتجاه .

واستعرض الوفد برنامج التمكين السياسي في المركز ودور مجلس النواب في انجاحه .

حضر اللقاء وشارك في حواراته باهتمام كل من النواب الدكتورة حياة المسيمي ومنتهى البعول وفضية الديات .

المدينة نيوز سجلت اللقاء صوتا وصورة واليكموه بالفيديو :



