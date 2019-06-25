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شركة الأسلحة الحكومية بجنوب أفريقيا تواجه أزمة سيولة

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شركة الأسلحة الحكومية بجنوب أفريقيا تواجه أزمة سيولة شركة الأسلحة الحكومية بجنوب أفريقيا تواجه أزمة سيولة

مباشر: اعترفت شركة الأسلحة المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا بعدم وجود سيولة كافية لدفع رواتب موظفيها هذا الشهر، لتنضم إلى الشركات الأخرى الحكومية التي تسعى للحصول على الدعم.

وقالت شركة "دينيل" في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الموظفين سوف يحصلون فقط على 85 بالمائة من رواتبهم عن شهر يونيو/حريزان الجاري بسبب "أزمة سيولة".

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع وجود ديون مستحقة السداد بحلول 28 يونيو/حريزان الجاري بقيمة 30 مليون راند.

وتحتاج الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا إلى الدعم بما في ذلك شركة "إسكوم هولدينج" لخدمات الكهرباء.

وقالت الشركة التي تتخذ من بريتوريا مقراً لها: يعمل المساهم ومجلس الإدارة باستمرار على إيجاد حلول مستدامة لأزمة السيولة التي تواجه دينيل.

وتابعت: تدرك حقيقة أن دينيل لديها ديون مرتفعة للغاية وتحتاج إلى سيولة إضافية لإعادة بناء أعمالها.

مباشر (اقتصاد)

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