محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق للجلسة الثالثة

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع تزايد التوترات الجيوسياسية عقب تطبيق عقوبات أمريكية ضد إيران.

وقادت أسهم السيارات خسائر البورصات الأوروبية بعد تراجعها بنحو 1 بالمائة، في حين ارتفع قطاع الموارد الأساسية نحو 0.7 بالمائة.

وزادت حدة التوترات الجيوسياسية مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

ومن جانبها ذكرت إيران أن العقوبات الأمريكية تعني إنهاء الحلول الدبلوماسية بين الدولتين، في الوقت الذي حذر فيه ترامب من أن أي هجمة عسكرية لطهران ضد الولايات المتحدة ستقابل بقوة ساحقة.

وعلى صعيد تطورات البريكست، كرر بوريس جونسون المرشح الأقرب للفوز بمنصب رئاسة حزب المحافظين تهديداته المتعلقة بتنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 383.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 12228.4 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5514.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني هامشياً بنحو 0.08 بالمائة عند 7422.4 نقطة.

وعند حلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1.1385 دولار.