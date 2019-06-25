أخبار عاجلة

خطيبة خاشقجي تدعو إلى تحقيق دولي في مقتله بعد تقرير الأمم المتحدة -
لعلهم يفقهون - آخر آية نزلت في القرآن وبعدها توفي النبى محمد -
شركة الأسلحة الحكومية بجنوب أفريقيا تواجه أزمة سيولة -
محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق للجلسة الثالثة -
أول تصريح لكوشنر من ورشة البحرين: علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط -
ضاحي خلفان للمسؤولين العرب: انتبهوا لا بيع لكم في ما لا تملكون -
لعلهم يفقهون - صيغة مباركة للصلاة على سيدنا رسول الله -
برنامج مساء dmc - حلقة الأحد مع (إيمان الحصري) 24/6/2019 - الحلقة الكاملة -
البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية -
تفاصيل إحباط ’’خطة الأمل‘‘.. و7 اتهامات موجهة للخلية..ومعلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘.. ومفاجأة مدوية لفتاة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية محدث.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل دون 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة على خلفية التوترات الجيوسياسية والاحتكاكات التجارية وعقب بيانات اقتصادية.

وسجل العائد على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات 1.98 بالمائة في وقت مبكر من التداولات قبل أن يقلص هبوطه قليلاً ليصعد أعلى 2 بالمائة لكنه عاود الانخفاض مجدداً عقب البيانات الاقتصادية.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في 21 شهراً خلال يونيو/حريزان الجاري فيما سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة أدنى مستوى في 5 أشهر خلال مايو/آيار الماضي.

وكانت عوائد السندات الأمريكية سجلت أكبر وتيرة خسائر يومية في نحو 3 أسابيع خلال أولى جلسات هذا الأسبوع.

ويأتي الهبوط في عوائد السندات مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة والتي من بينها شراء الديون الحكومية وسط تصاعد نغمة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع التجارية.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن الرئيس دونالد فرض عقوبات ضد إيران بعد إسقاط طائرة درون أمريكية، وهو ما اعتبرته طهران بمثابة نهاية للحلول الدبلوماسية.

وعلى صعيد الأوضاع التجارية، فإن الأنظار تتجه إلى قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 28 و29 يونيو/حريزان الجاري، حيث يفترض أن يجتمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خسائرها لتسجل 1.991بالمائة بعدما وصلت إلى مستوى 1.98 بالمائة.

كما بلغ العائد على ديون الأمريكية لآجل عامين 1.711 بالمائة بعدما تراجع إلى 1.699 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، فإن العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً بلغ 2.528 بالمائة.

وتوجد علاقة عكسية تربط بين السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

محدث.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية

محدث.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية

الأخبار - البحرين تستضيف مؤتمرا حول الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأخبار - البحرين تستضيف مؤتمرا حول الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي