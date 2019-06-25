ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

من: أحمد شوقي

مباشر: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إيران باستخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة وسط تزايد التوترات مؤخراً بين الطرفين.

وفرضت الولايات المتحدة بالأمس عقوبات على إيران على خلفية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أي ضربة عسكرية من إيران لأي شئ تابع للولايات المتحدة سوف يُقابل بقوة عظيمة وساحقة"، مشيراً إلى أن القوة الساحقة قد تعني "الإبادة" أحياناً.

وفي ردٍ لها على العقوبات الأمريكية، ذكرت إيران أن هذه الإجراءات الجديدة ضدها تنهي الحلول الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف ترامب أن الشعب الإيراني يعاني لأن قاداتهم ينفقون كل الأموال على الإرهاب، والقليل منها على أي شيء آخر.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تنس استخدام إيران للقنابل البدائية الصنع واليدوية التي أودت بحياة ألفي أمريكي، بالإضافة إلى الكثير من الجرحى.

وأوضح ترامب :"القيادة الإيرانية لا تفهم الكلمات اللطيفة أو الرحمة، للأسف، الشيء الذي يفهمونه هو القوة، والولايات المتحدة هي أقوى قوة عسكرية في العالم، حيث استثمرت 1.5 تريليون دولار على مدار العامين الماضيين وحدهما".