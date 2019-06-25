أخبار عاجلة

خطيبة خاشقجي تدعو إلى تحقيق دولي في مقتله بعد تقرير الأمم المتحدة -
لعلهم يفقهون - آخر آية نزلت في القرآن وبعدها توفي النبى محمد -
شركة الأسلحة الحكومية بجنوب أفريقيا تواجه أزمة سيولة -
محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق للجلسة الثالثة -
أول تصريح لكوشنر من ورشة البحرين: علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط -
ضاحي خلفان للمسؤولين العرب: انتبهوا لا بيع لكم في ما لا تملكون -
لعلهم يفقهون - صيغة مباركة للصلاة على سيدنا رسول الله -
برنامج مساء dmc - حلقة الأحد مع (إيمان الحصري) 24/6/2019 - الحلقة الكاملة -
البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية -
تفاصيل إحباط ’’خطة الأمل‘‘.. و7 اتهامات موجهة للخلية..ومعلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘.. ومفاجأة مدوية لفتاة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

Google+ Print

من: أحمد شوقي

مباشر: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ،إيران باستخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة وسط تزايد التوترات مؤخراً بين الطرفين.

وفرضت الولايات المتحدة بالأمس عقوبات على إيران على خلفية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أي ضربة عسكرية من إيران لأي شئ تابع للولايات المتحدة سوف يُقابل بقوة عظيمة وساحقة"، مشيراً إلى أن القوة الساحقة قد تعني "الإبادة" أحياناً.

وفي ردٍ لها على العقوبات الأمريكية، ذكرت إيران أن هذه الإجراءات الجديدة ضدها تنهي الحلول الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف ترامب أن الشعب الإيراني يعاني لأن قاداتهم ينفقون كل الأموال على الإرهاب، والقليل منها على أي شيء آخر.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تنس استخدام إيران للقنابل البدائية الصنع واليدوية التي أودت بحياة ألفي أمريكي، بالإضافة إلى الكثير من الجرحى.

وأوضح ترامب :"القيادة الإيرانية لا تفهم الكلمات اللطيفة أو الرحمة، للأسف، الشيء الذي يفهمونه هو القوة، والولايات المتحدة هي أقوى قوة عسكرية في العالم، حيث استثمرت 1.5 تريليون دولار على مدار العامين الماضيين وحدهما". 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

ترامب يحذر: أي هجوم من إيران ضدنا سيقابل برد ساحق

اليابان: ترامب أخبرنا باستمرار معاهدة التعاون الأمني

اليابان: ترامب أخبرنا باستمرار معاهدة التعاون الأمني

الأخبار - واشنطن : ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين

الأخبار - واشنطن : ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين