"فيديكس" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

مباشر: أقامت شركة "فيديكس" دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية لمنعها من فرض اللوائح التي تتطلب فحص وحظر الطرود القادمة إلى الولايات المتحدة والتي قد تشكل تهديداً للأمن القومي.

ووفقاً لبيان صادر أمس الإثنين، قالت الشركة الأمريكية إن لوائح إدارة التصدير تنتهك حقوق شركات النقل العامة في الإجراءات القانونية بموجب التعديل الخامس في الدستور الأمريكي.

وتابعت الشركة بأنه هذه اللوائح تحملها بشكل غير معقول مسؤولية صارمة عن الشحنات التي قد تنتهك قواعد إدارة التصدير الأمريكية دون طلب أدلة على أن شركات النقل كانت على علم بأي انتهاكات.

وأضافت "فيديكس" أن هذه القواعد تضع "عبئًا مستحيلًا" عليها، مشيراً إلى أنها شركة شحن وليست هيئة لإنفاذ القانون.

ورفعت الشركة الأمريكية الدعوى بعد مطالبة هواوي بمعرفة سبب إخفاق شركة الشحن في تسليم جهاز موجه إلى مجلة بي.سي التكنولوجيا بالولايات المتحدة.

وكانت وزارة التجارية الأمريكية أضافت 5 شركات صينية إلى القائمة التي تشكل خطراً على الأمن القومي بعد حظر هواوي.

وبحلول الساعة 3:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فيديكس" بنحو 2.4 بالمائة إلى 157.06 دولار.