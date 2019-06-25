"بي.إم.دبليو" تخطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربية 30% سنويا

مباشر: تخطط شركة "بي.إم.دبليو" لزيادة مبيعات السيارات الكهربية والهجينة بنحو 30 بالمائة سنوياً حتى 2025.

وقالت مصنعة السيارات الألمانية في بيان اليوم الثلاثاء إنها قررت تقديم الموعد المتعلق بطرح 25 سيارة كهربية وهجينة عامين ليكون في 2023.

وبموجب تلك الخطة فإن "بي.إم.دبليو" ستتمكن من بيع 700 ألف سيارة كهربية تقريباً بحلول 2025.

كما تتوقع الشركة أن تضاعف مبيعات السيارات الكهربية لديها بين 2019 و2020.

وصرح هارلد كورجر الرئيس التنفيذي لشركة "بي.إم.دبليو" بأن الشركة ترفع مستوى السيارات الكهربية، متوقعاً حدوث منحنى حاد للنمو بحلول 2025.

وتستهدف الشركة الألمانية شراء الطاقة الكهربية فقط من موارد الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2020 وصاعداً ولكافة المواقع.

وكانت "بي.إم.دبليو" باعت 142 ألف سيارة كهربية وهجينة في العام الماضي، بزيادة 38 بالمائة عن العام السابق له، لتمثل نحو 6 بالمائة من إجمالي توصيلات السيارات لديها.