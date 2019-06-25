نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

الرياض – مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودية وتصريحات رئيس شركة أرامكو الأحداث بالمملكة اليوم الثلاثاء، إلى جانب تمكن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن.

وعلى مستوى سوق الأسهم، استحوذت شركة زميلة لمجموعة فتيحي على 3 كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة، وتوقع رئيس المتقدمة نتائج جيدة بالربع الثاني، وأخيرا، نجح المؤشر العام للسوق من كسر سلسة التراجعات بختام تعاملات اليوم.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الاقتصادية والسياسية وقرارات سوق الأسهم على مدار اليوم كالتالي:

محليا، قال مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن هناك 11 شركة تقدمت لطلب الاستثمار في قطاع الثروة السمكية؛ منها شركتان عالميتان حتى النصف الأول من 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة بالخليج.

وتعتزم المملكة العربية السعودية المشاركة في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين؛ بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 يونيو/حزيران الجاري.

ووافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 6 صفر 1424هـ.

وطالب عضو المجلس عبدالله السعدون، بالتركيز على القطاع الخاص، ودراسة احتياجاته الوظيفية، وحذف المهن التي لا يحتاج لها سوق العمل.

وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات؛ أبرزها تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل؛ باسم "المركز السعودي للاعتماد" والموافقة على تنظيمه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، إن تنظيم المركز السعودي للاعتماد يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالميا.

وحذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة كاذبة كصفة موظف البنك واحتال، كطلب بعض المعلومات البنكية، فاستولى بذلك لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع السند.

وقالت النيابة العامة، إن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات أو غرامة تصل إلى مليوني ريال أو مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

وتوقع الرئيس التنفيذي في شركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن تضاعف الشركة حجم المبيعات خلال الـ 5 سنوات المقبلة بعد استحواذ "سامي".

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر).

سوق الأسهم:

وقعت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، التابعة لكل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اتفاقيات تمويل مرابحة لاستبدال قرض قائم، بقيمة تصل إلى 2.25 مليار ريال.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أن تكون نتائج الشركة جيدة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من وجود موسمية بأسعار اللقيم.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، في تقرير حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم، أن مبيعات أبراج شركة "زين السعودية" لاتزال ممكنة؛ مع مواصلة "زين" البحث عن مشتر جديد أو قد تفي شركة "آي إتش إس القابضة المحدودة" بالمتطلبات النظامية للاتفاقية.

وأعلنت "مجموعة فتيحي القابضة" يوم الثلاثاء، أن شركتها الزميلة "المركز الطبي الدولي" استحوذت على 3 كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة، هي: مجمع العيادات الأولى الحديثة، وحدة جراحات اليوم الواحد (تداوي)، ومركز الأشعة الأول.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء باللون الأخضر، ليوقف سلسة تراجعات استمرت على مدار 4 جلسات، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة.

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