تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال مايو/أيار الماضي بعكس توقعات المحللين.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، هبوط مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي إلى 626 ألف وحدة في الشهر الماضي، مقابل 679 ألف وحدة في أبريل/نيسان المنصرم بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 686 ألف وحدة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بـ650 ألف وحدة في نفس الفترة من 2018.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة نحو 308 ألف دولار في الشهر الماضي، بهبوط 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1394 دولار.