محدث.. الدولار يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي الاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، بعد بيانات اقتصادية، و ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع قوي لثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، كما تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012.

فيما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

وفي الأسبوع الماضي قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة، لكنه تعهد بالحفاظ على التوسع الاقتصادي واستخدام أدوات البنك حسب الحاجة.

وفي سياق آخر، قررت الولايات المتحدة أمس تطبيق عقوبات مالية جديدة تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1394 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة عند 106.88 ين.

في حين ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2719 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9724 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.947، وذلك بعد أن سجل 95.843 في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ 20 مارس/أذار الماضي.