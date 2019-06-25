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محدث.. الذهب يرفع مكاسبه عالمياً لأكثر من 17 دولاراً

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محدث.. الذهب يرفع مكاسبه عالمياً لأكثر من 17 دولاراً محدث.. الذهب يرفع مكاسبه عالمياً لأكثر من 17 دولاراً

مباشر: وسعت الذهب مكاسبها عند أعلى مستوى في 6 سنوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 17 دولاراً بدعم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وتدعم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسعار الذهب، بالإضافة إلى توقعات الأسواق باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد أمس قراراً تنفيذياً بتطبيق عقوبات مالية على قادة إيران تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه.

وتتجه الأنظار في هذا الأسبوع نحو اليابان لترقب ما إذا كان الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني سيسفر عن اتفاق أم لا.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض المسئولين في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً، في حين نمت أسعار المنازل بأقل وتيرة سنوية في نحو 7 أعوام.

وبحلول الساعة 2:04 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 17.90 دولار ليصل إلى 1436.10 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1442 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.05 بالمائة مُسجلاً 1434.57 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1439 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو/آيار 2013.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية مُسجلاً 95.95، وهو قرب أدنى مستوى في 3 أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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