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ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً

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ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً

مباشر: انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً خلال الشهر الجاري، مع مخاوف التوترات التجارية.

وأوضحت بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، هبوط ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الجاري إلى مستوى 121.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017، مقارنة مع 131.3 نقطة في مايو/أيار الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف تسجل مستوى 132 نقطة خلال نفس الفترة.

وذكرت البيانات أن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثر سلباً على ثقة المستهلكين الأمريكيين.

وبالنسبة لمؤشر تقييم الظروف الحالية فقد تراجع إلى 162.6 نقطة خلال الشهر الجاري، بعد أن سجل مستوى 170.7 نقطة في مايو/أيار الماضي.

كما هبط مؤشر التوقعات المستقبلية من مستوى 105 نقطة في الشهر الماضي، إلى 94.1 نقطة خلال يونيو/حزيران الجاري.

وبحلول الساعة 2:04 مساء ً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.987.

مباشر (اقتصاد)

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