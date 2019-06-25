القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

الرياض – مباشر" كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر).

وقال العقيد تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس اليوم، أنه تم القبض على المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأضاف المالكي، أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك وجود 3 سيدات و3 أطفال.

وأوضح المالكي، أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية؛ من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل.

ولفت المتحدث الرسمي للتحالف، أن العملية استمرت لمدة 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم.

ونتج عن العملية، بحسب البيان، إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.

وأسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، وأجهزة لاب توب وكمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة GPS، وأجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

وأكد المالكي، أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الارهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وشدد، على استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

واختتم المالكي تصريحه، قائلا: "إن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بعض الصور لعملية القوات الخاصة السعودية كالتالي:

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