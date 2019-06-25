أخبار عاجلة

بعد ضبطه في خلية ’’خطة الأمل‘‘.. معلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘ صاحب أشهر واقعة مثيرة للجدل في برلمان الإخوان -
stad Final 4 ch -
Hona Africa -
تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو -
محدث.. الدولار يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
محدث.. الذهب يرفع مكاسبه عالمياً لأكثر من 17 دولاراً -
ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً -
القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن -
إنفوجراف.. بالأرقام أكبر الشركاء الخليجيين لأبوظبي -
الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفوجراف.. بالأرقام أكبر الشركاء الخليجيين لأبوظبي

Google+ Print

إعداد: إيناس بهجت/ تصميم: إيمان عبد القادر

أبوظبي - مباشر: ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي مع دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 7.7 بالمائة، على أساس سنوي.

وبحسب إحصائية خاصة أعدها "مباشر"، فبلغت تجارة أبوظبي الخليجية نحو 18.222 مليار درهم خلال الفترة، مقابل نحو 16.918 مليار درهم خلال فترة الربع الأول من عام 2018.

وبرصد الإنفوجراف التالي، 4 شركاء خليجيين في تجارة أبوظبي هم (، الكويت، البحرين، عمان): 

ترشيحات:

تجارة أبوظبي خليجياً ترتفع 7.7% بالربع الأول

مسح.. السعودية على قمة أكبر الشركاء التجاريين لأبوظبي

إنفوجرافيك.. شركات التأمين الإماراتية الأعلى ربحاً بالخليج

إنفوجرافيك: دبي تشهد إقبالاً كبيراً من مستثمري العالم

إنفوجرافيك: رحلة التضخم في دبي من الصعود إلى الهبوط

إنفوجرافيك: الإمارات تتقدم بمؤشر الخدمات العالمية

أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات خلال اليوم بنشرة "مباشر"

كيف يحصل المستثمر على إقامة ذهبية بالإمارات؟

بنوك الإمارات.. أسعار "الفائدة" تحمل بشرى سارة للمواطنين

تحليل.. دبي تتدخل تشريعياً لتعزيز مكانتها عالمياً كوجهة للاستثمار

صور.. 400 يوم تفصلنا عن"إكسبو دبي 2020" وسط اهتمام دولي

تحليل: دبي تترقب ولادة وشيكة لكيان مالي ضخم

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019

الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019

القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2012

أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2012

مساء dmc - كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يتحدث عن رفع أسعار الصحف المطبوعة

مساء dmc - كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يتحدث عن رفع أسعار الصحف المطبوعة