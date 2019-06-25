إنفوجراف.. بالأرقام أكبر الشركاء الخليجيين لأبوظبي

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أبوظبي - مباشر: ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي مع دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 7.7 بالمائة، على أساس سنوي.

وبحسب إحصائية خاصة أعدها "مباشر"، فبلغت تجارة أبوظبي الخليجية نحو 18.222 مليار درهم خلال الفترة، مقابل نحو 16.918 مليار درهم خلال فترة الربع الأول من عام 2018.

وبرصد الإنفوجراف التالي، 4 شركاء خليجيين في تجارة أبوظبي هم (السعودية، الكويت، البحرين، عمان):

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