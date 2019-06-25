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"النايفات للتمويل" تؤجل العرض التقديمي وبناء سجل الأوامر للاكتتاب

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"النايفات للتمويل" تؤجل العرض التقديمي وبناء سجل الأوامر للاكتتاب "النايفات للتمويل" تؤجل العرض التقديمي وبناء سجل الأوامر للاكتتاب

الرياض- مباشر: قررت شركة "النايفات للتمويل" بالتعاون مع المستشار المالي إعادة جدولة العرض التقديمي للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لطرح أسهمها للاكتتاب العام والذي كان مقرراً بتاريخ 24 يونيو 2019.

وقالت الشركة في بيان حصل "مباشر" يوم الثلاثاء، على نسخة منه، إن إعادة الجدولة تأتي لغرض اختيار الفرصة المناسبة القادمة لطرح وإدراج أسهم شركة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الجدول الزمني الجديد لعملية الطرح.

وستواصل الشركة العمل على تطبيق مختلف مبادراتها الاستراتيجية وفقاً للخطة التوسعية الحالية والمعتمدة من قبل الشركة.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أنه سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح 36.500 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب العام والتي ستمثل ما نسبته 30.041 بالمائة من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح. 

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مباشر (اقتصاد)

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