استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن حالة الاقتصاد والسياسة النقدية خلال خطاب في مجلس العلاقات الخارجية في وقت لاحق من اليوم.

وينتظر المستثمرون ما سوف يفصح عنه باول بشأن إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد بيان الفيدرالي الأخير الذي أبدى استعداده لذلك.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بين على هامش قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2012.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26736.5 نقطة.

فيما استقر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً عند مستوى 2944.6 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 7997.5 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.983.