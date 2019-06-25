وزير:المركز السعودي للاعتماد يساهم بتحقيق 4 أهداف من رؤية 2030

الرياض- مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، إن تنظيم المركز السعودي للاعتماد يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالميا.

وأوضح في بيان صحفي اطلع عليه "مباشر" أن المركز السعودي للاعتماد سوف يساهم بشكل غير مباشر في تحقيق 4 أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030 وهي تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.

وتابع ان استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة والحصول على الاعتراف الدولي.

ويتولى المركز تنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

ويتولى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب مؤسسة التدريب بالتركيز على القطاع الخاص

أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج

"هدف": تحمل نسبة من أجور السعوديين بالقطاع الخاص لدعم التوظيف

السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على كامل أسهم "الإلكترونيات المتقدمة"

إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام

الإحصاء السعودية: 3 ملايين مواطن يشملهم نظام التأمين الصحي

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)