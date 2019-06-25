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أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2012

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أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2012 أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2012

مباشر: تباطأ نمو المنازل بالولايات المتحدة للشهر الثالث عشر على التوالي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأظهرت بيانات مؤشر "ستاندرد أند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية زادت بنسبة 2.5 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، وهى أبطأ وتيرة نمو منذ أغسطس/آب 2012، مقارنة مع 2.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلي أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف تنمو بنحو 2.5 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن مدينة "لاس فيجاس" سجلت أكبر معدل صعود لأسعار المنازل بنسبة 7.1 بالمائة، يليها "فايونيكس" بنحو 6 بالمائة، و "تامبا" بنسبة 5.6 بالمائة.

وبلغ متوسط سعر المنزل في الـ20 مدينة أمريكية 229.06 ألف دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي.

فيما نمت أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 3.5 بالمائة خلال الشهر قبل الماضي، مقابل صعود بنحو 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2018.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1395 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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