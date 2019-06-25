"التعمير": "تنال للاستثمار" تنهي متطلبات قرض بـ800 مليون ريال

الرياض – مباشر: قالت شركة الرياض للتعمير، اليوم الثلاثاء، إن شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة شقيقة) أنهت متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك السعودية بقيمة 800 مليون ريال.

وأضافت "التعمير"، في بيان لها على "تداول"، أن مدة التمويل 3 سنوات.

وأوضحت الشركة، أن هذه التسهيلات ستستخدم لسداد التزامات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله، وكذلك استكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لأرض الثمامة التي أنجز منها أكثر من 95 بالمائة.

ولفت "التعمير"، إلى أنها ستقوم بضمان شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري في القرض المزمع الحصول عليه؛ بنسبة حصتها في الأرض فقط البالغة 69.38 بالمائة في رأس المال، وذلك بتوقيع سند لأمر وكفالة غرم وأداء.

وأعلنت "التعمير"، أمس الاثنين، تأسيس شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة)، وذلك بالمشاركة مع شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير العقارية.

وأنهى سهم الرياض للتعمير التعاملات على ارتفاع نسبته 1.5 بالمائة، لمستوى 14.64 ريالا.

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