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"التصنيع": بدء تشغيل مصنع التيتانيوم الإسفنجي بالنصف الثاني من 2019

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"التصنيع": بدء تشغيل مصنع التيتانيوم الإسفنجي بالنصف الثاني من 2019 "التصنيع": بدء تشغيل مصنع التيتانيوم الإسفنجي بالنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت شركة التصنيع الوطنية، تأخير تشغيل مصنع التيتانيوم الإسفنجي، إلى النصف الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، تأخر التشغيل عن الموعد المعلن سابقا، والذي كان من المقرر أن يكون بالنصف الأول من 2019م، جاء نتيجة تأخر التشغيل التجاري لوحدة إنتاج المادة الخام.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اكتمال التشغيل التجاري لوحدة إنتاج المادة الخام (رابع كلوريد التيتانيوم)، خلال الربع الثالث من العام 2019م.

كما نوهت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير يذكر على التكلفة النهائية للمشروع، عما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وتابعت: لا يمكن قياس الأثر على النتائج المالية الموحدة للشركة بالوقت الحالي".

وقالت: من المقرر أن ينتج المصنع مادة التيتانيوم الإسفنجي بطاقة إنتاجية تبلغ 15.6 ألف طن سنوياً، وهو أحد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت.

وهذا المشروع مملوك لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة، والمملوكة بنسبة 65 بالمائة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، المملوكة لشركة التصنيع بنسبة 50 بالمائة.

وأعلنت الشركة، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن تأخير تشغيل مصنع التيتانيوم الإسفنجي إلى النصف الأول من العام 201م، بسبب تأخر تشغيل وحدة إنتاج المادة الخام.

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