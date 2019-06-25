وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق التجارة الحرة من فيتنام

مباشر: وافق وزراء داخل الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة الحرة مع فيتنام، والذي سيخفض التعريفات على 99 بالمائة من السلع طوال فترة 10 سنوات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان على موقعها اليوم الثلاثاء أن الاتفاق يتضمن أحكام محددة لإزالة العوائق الفنية كتلك القائمة في قطاع السيارات.

ووفقاً للاتفاق فإن شركات الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على المشاركة في المناقصات على عطاءات المشتريات في فيتنام على قدم المساواة مع الشركات المحلية.

ويعد ذلك الاتفاق هو الأول من نوعه بين دولة آسيوية نامية والاتحاد الأوروبي والثاني في دولة عضو في الاتحاد الإقليمي "آسيان".

ومن المقرر أن يوقع الجانبان على الاتفاق يوم الأحد، وذلك بعد انتهاء المفاوضات التي استمرت لثلاث أعوام، كما أنها ستنتظر موافقة البرلمان الأوروبي.

وبالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي الاتفاق في النهاية إلى إلغاء رسوم الاستيراد الفيتنامية المرتفعة للغاية، مثل ما يصل إلى 78 بالمائة على السيارات و 50 بالمائة على النبيذ.