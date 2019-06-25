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عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% مع التوترات الجيوسياسية والتجارية

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عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% مع التوترات الجيوسياسية والتجارية عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% مع التوترات الجيوسياسية والتجارية

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل دون 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة على خلفية التوترات الجيوسياسية والاحتكاكات التجارية.

وسجل العائد على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات 1.989 بالمائة في وقت مبكر من التداولات قبل أن يقلص هبوطه قليلاً.

وكانت عوائد السندات الأمريكية سجلت أكبر وتيرة خسائر يومية في نحو 3 أسابيع خلال أولى جلسات هذا الأسبوع.

ويأتي الهبوط في عوائد السندات مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة والتي من بينها شراء الديون الحكومية وسط تصاعد نغمة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع التجارية.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن الرئيس دونالد فرض عقوبات ضد إيران بعد إسقاط طائرة درون أمريكية، وهو ما اعتبرته طهران بمثابة نهاية للحلول الدبلوماسية.

وعلى صعيد الأوضاع التجارية، فإن الأنظار تتجه إلى قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 28 و29 يونيو/حريزان الجاري، حيث يفترض أن يجتمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خسائرها لتسجل 2.014 بالمائة.

كما بلغ العائد على ديون الأمريكية لآجل عامين 1.736 بالمائة بعدما تراجع إلى 1.703 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، فإن العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً بلغ 2.54 بالمائة.

وتوجد علاقة عكسية تربط بين السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.

مباشر (اقتصاد)

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