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تعلن شركة الرياض للتعمير عن إنهاء شركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري(شركة شقيقة) متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية

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تعلن شركة الرياض للتعمير عن إنهاء شركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري(شركة شقيقة) متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية تعلن شركة الرياض للتعمير عن إنهاء شركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري(شركة شقيقة) متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية
تفاصيل الإعلان تعلن شركة الرياض للتعمير عن أنهاء شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة شقيقة) متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بقيمة 800 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات .وسوف تستخدم هذه التسهيلات لسداد ألتزامات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله وكذلك استكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لأرض الثمامة التي أنجز منها أكثر من 95%.

وسوف تقوم شركة الرياض للتعمير بضمان شركة تنال للتطوير والأستثمار العقاري في القرض المزمع الحصول عليه بنسبة حصتها في الأرض فقط البالغة (69.38%)في رأس المال ، وذلك بتوقيع سند لأمر وكفالة غرم وأداء.

مباشر (اقتصاد)

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