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سوق الأسهم السعودية يرتفع 51 نقطة بالختام..بعد تراجع 4 جلسات

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سوق الأسهم السعودية يرتفع 51 نقطة بالختام..بعد تراجع 4 جلسات سوق الأسهم السعودية يرتفع 51 نقطة بالختام..بعد تراجع 4 جلسات

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء باللون الأخضر، ليوقف سلسة تراجعات استمرت على مدار 4 جلسات، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة.

وأغلق المؤشر العام "تاسي" مرتفعا 0.59 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 51 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,649.88 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.56 مليار ريال مقابل 4.44 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 155.95 مليون سهم مقابل نحو 138 مليون سهم، بجلسة الاثنين.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة "المرافق العامة" الذي صعد 3.08 بالمائة، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بارتفاع نسبته 2.3 بالمائة.

وتصدر قطاع الاتصالات مكاسب القطاعات الكبرى، بعد صعوده 1.3 بالمائة، وبلغت مكاسب "البنوك" 0.36 بالمائة وأغلق قطاع المواد الأساسية مترتفعا 0.37 بالمائة.

واقتصر اللون الأحمر على 4 قطاعات، تصدرها "الإعلام والترفيه" بتراجع نسبته 0.31 بالمائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22 بالمائة.

وجاء إغلاق 150 سهما باللون الأخضر، مقابل 32 سهما، أغلقت على تراجع، واستقر 6 أسهم بدون تغيير، مقارنة بمستوياتها السابقة.

وتصدر "كهرباء السعودية"، الأسهم الرابحة بارتفاع 3.37 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "مهارة" الذي هبط 3.64 بالمائة.

وعلى مستوى أسهم "الموازي"، تصدر "بحر العرب" المكاسب بارتفاع نسبته 6.93 بالمائة، واقتصرت الخسائر على "باعظيم" الذي هبط 0.73 بالمائة.

وواصل المؤشر السعودي، خسائره بنهاية جلسة أمس الاثنين ليسجل تراجعه الرابع على التوالي، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى.

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