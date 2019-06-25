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تعلن شركة التصنيع الوطنية عن اخر التطورات في مشروع التيتانيوم الاسفنجي

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تعلن شركة التصنيع الوطنية عن اخر التطورات في مشروع التيتانيوم الاسفنجي تعلن شركة التصنيع الوطنية عن اخر التطورات في مشروع التيتانيوم الاسفنجي
بند توضيح مقدمة تأخير التشغيل لمصنع التيتانيوم الاسفنجي ليصبح خلال النصف الثاني من العام 2019 تاريخ الاعلان السابق 1440-04-20 الموافق 2018-12-27 نسبة الانجاز المتحقق 100% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث التشغيل سيكون خلال النصف الثاني من العام 2019م اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخر التشغيل عن الموعد المعلن سابقا (خلال النصف الأول من العام 2019م) بسبب تأخر التشغيل التجاري لوحدة انتاج المادة الخام (رابع كلوريد التيتانيوم) والذي من المتوقع اكتمالها خلال الربع الثالث من العام 2019 م. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تأثير يذكر على التكلفة النهائية للمشروع عن الإعلان السابق. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لايمكن قياس الأثر على النتائج المالية الموحدة خلال تلك الفترة. معلومات اضافية المشروع يقوم بإنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي بطاقة إنتاجية تبلغ ( 15,600 طن) سنوياً بمدينة ينبع الصناعية، وهو أحد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت.

وللعلم فإن هذا المشروع مملوك لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة، والمملوكة بنسبة (65%) لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة (50%) وشركة كريستل بنسبة 50%) و(35%) المتبقية منها مملوكة لشركة توهو تيتانيوم اليابانية.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في وقت لاحق.

مباشر (اقتصاد)

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