وزير المالية العراقي: اندلاع حرب في الخليج سيشل اقتصادنا

وأشار الوزير العراقي، في مداخلة متلفزة، نقلها موقع "بغداد اليوم"، إلى أن الوضع أصبح معقد للغاية، وأن هناك قلق من أن التوتر في المنطقة قد يدفع لاندلاع الحرب.

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ولفت حسين إلى أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 90% على تصدير النفط العراقي، الذي يمر أغلبه من خلال الخليج، وأن أي حادثة ستؤدي إلى توقف التصدير ومن ثم كارثة اقتصادية للعراق.

ونفى الوزير العراقي عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية مع أي طرف أمريكي أو إيراني، مذكرا بأن رئيس الوزراء العراقي طرح الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد أعلن الشهر الماضي أن بغداد تبحث عن بدائل لتصدير النفط إذا أغلق مضيق هرمز في ظل التوترات الحالية.