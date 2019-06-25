هجوم على نقابة الموسيقيين بسبب ميريام فارس....وبيان للمهن الموسيقية يوضح: المطربة اللبنانية اعتذرت للنقابة والمصريين،لكن شيرين"لا"

اعداد محمد بشاري

ردت نقابة المهن الموسيقية على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف النقابة من الفنانة مريام فارس وتصريحاتها المسيئة لمصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها بمهرجان "موازين"، حيث انتقد بعض الفنانين الاستجابة السريعة من النقابة لاعتذار المطربة اللبنانية، في حين كان رد الفعل مناقضًا تمامًا لما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المطربة أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدين، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك لا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف مع موقف أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابعت النقابة في بيانها: "ذهب البعض إلى التلويح بموقف النقابة من المطربة شيرين (وهي عضوة نقابية) وقتما أساءت إلى مصر وطنها وشعبها أكثر من مرة بمفردات صريحة وواضحة لا يحتمل معها التأويل أو الفهم الخاطئ واتخذت معها النقابة تدابيرها التي تنص عليها اللوائح المعمول بها نقابيا، وذلك من ناحية، ومن اخرى اتخذت النقابة قرارتها حماية لها من المسائلة القانونية".

وأضافت أنه على الرغم من مبادرة هاني شاكر بالتواصل معها ومع زوجها حسام حبيب في حضور الفنان أشرف زكي ومحاولة إقناعها والاتفاق معها على حضورها إلى النقابة وتقديم اعتذارها للشعب المصري، في تسجيل صوت وصورة، إلا أنها لم تفي بوعدها لارتباطها بعدد من السفريات ووعدت مرة أخرى بتنفيذ ذلك بعد عودتها، ثم لم تلتزم أيضًا بتنفيذ وعودها بتقديم اعتذارها على تجاوزها ضد الدولة المصرية والمساس بالأمن القومي، وبعد وقت طويل أرسلت بيانا مكتوبا بصيغة لم تكن مرضية، موضحةً أنه حرصا من النقابة علي صورة هذه الفنانة وموهبتها تم التغاضي عن قرار وقفها وإلغائه.

وكان الفنان أحمد السعدني انتقد أمس، قبول الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لاعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن تصريحاتها المثيرة للجدل والتي اعتبرها كثيرون بأنها مسيئة لمصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها بمهرجان "موازين".

كتب السعدني عبر حسابه على Twitter: "هو فعلاً الاستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت مريام وعفا الله عما سلف وكده؟ لماذا لم يتم مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ ولا إحنا زي القرع !! نرجو التوضيح".

وكانت ميريام فارس قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين": "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)". الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضدها في مصر.