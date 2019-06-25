تقرير: سعر الذهب قرب مستوى قياسي في الهند

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب المحلية إلى مستويات قياسية في الهند، ما قد يدفع المستثمرين لشراء العملات المعدنية والسبائك بمرة أخرى بعد حركة بسيطة في السنوات الخمس الأخيرة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمؤشر الذهب في مومباي بنحو 11 بالمائة هذا العام ليصل إلى مستوى مرتفع عند 34.893 ألف روبية هندية (504 دولار) لكل 10 جرامات اليوم.

ويعتبر هذا الرقم أقل قليلاً من المستوى القياسي البالغ 35.074 ألف روبية والمسجل في عام 2013، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري من المعدن الأصفر فوصل إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، بعدما تجاوز 1430 دولار للأوقية، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران إضافة لحالة عدم اليقين بالأسواق العالمية بعدما فتح الفيدرالي الباب أمام خفض معدلات الفائدة.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن الطلب الاستثماري في الهند كان يبلغ 341 طن في عام 2013 لكنه تراجع إلى 162.4 طن في العام الماضي.

ومن شأن زيادة الأسعار أن تساعد الطلب الاستثماري كما أن عمليات شراء العملات المعدنية والسبائك قد تكون أعلى من المتوقع هذا العام، طبقاً لشركة "ميتلز فوكس".

وربما يرتفع استهلاك الذهب في الهند بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة في عام 2019 مقارنة مع 760 طن تم شراؤها في العام الماضي، وفقاً لـ"سوراب جادجيل" رئيس مجلس إدارة بي إن جادجيل جويلرز.

وقال إنه على الرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار لكن الناس لم تصطف لبيع الذهب وهذا أمر إيجابي بالنسبة للسوق.

وزاد استهلاك الذهب في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي بنحو 5 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 159 طناً ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الثاني بسبب حفلات الزفاف ومهرجان أكشيا تريتيا، بحسب مجلس الذهب العالمي.