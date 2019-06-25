11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض – مباشر: ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل؛ باسم "المركز السعودي للاعتماد" والموافقة على تنظيمه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر المجلس، تعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الصادر بقراره رقم (364) وتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ووجه المجلس، بأن يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة سنة؛ برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من: رميح بن محمد الرميح، وعبدالله بن حسن العبدالقادر، وياسر بن عبدالله السلمان، وتيري لي ستشايندلقر، وفايديادهر كاتشروو.

وقرر المجلس، تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30 شوال 1422هـ، وعدداً من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.

ووفق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.

وفوض المجلس، وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الحرس الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة وكل من جامعة سيئول الوطنية ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض مجلس الوزراء، وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين، وبالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي؛ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وقرر مجلس الوزراء، تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وفوض المجلس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات في عدة دول عربية - الإمارات والكويت والبحرين – بشأن مذكرات تفاهم مشتركة بمجال الترفيه والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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