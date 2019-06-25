شركة أبحاث تتوقع بيع أبراج "زين" رغم إنهاء اتفاقية مشترٍ

الرياض – مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء اتفاقية بيع الأبراج التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" سيؤثر سلبا على الشركة؛ باعتبار أن التدفقات كان ستساعدها في تخفيف أعباء مديونياتها وتحسين أدائها المالي.

وتعتقد شركة الأبحاث، في تقرير حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم، أن مبيعات الأبراج لاتزال ممكنة؛ مع مواصلة "زين" البحث عن مشتر جديد أو قد تفي شركة "آي إتش إس القابضة المحدودة" بالمتطلبات النظامية للاتفاقية.

ورفضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في 20 يونيو/حزيران الجاري، بيع أبراج شركة "زين السعودية" إلى شركة "آي إتش إس القابضة" لأسباب تنظيمية.

وتبلغ ديون الشركة ما يزيد عن 10.4 مليار ريال، وكان من المتوقع تراجع الديون التجارية لمستوى 7.9 مليار ريال في حالة إتمام اتفاقية البيع، وبالتالي انخفاض تكلفة التمويل بقيمة 791 مليون ريال، وفقا للتقرير.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن يكون لإلغاء الصفقة تأثير على إصدار أسهم حقوق الأولوية للشركة، متوقعة أن ينخفض حجم إصدار أسهم حقوق الأولوية في حال تمت الصفقة.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أنها مستمرة بالتوصية "محايد" للشركة، بسعر مستهدف عند 11.5 ريال للسهم.

وأوضحت، أنها لا تزال تتوقع تحقيق "زين" صافي ربح بقيمة 569 مليون ريال خلال السنة المالية 2019.

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أن سهم "زين" يتداول حاليا بمكرر ربحية عند 12.8 مرة لفترة الـ 12 شهرا القادمة، مقابل توقعاتها للسنة المالية 2019 عند 12.2 مرة.

وقالت شركة الأبحاث، إن أداء "زين" تحسن كثيرا خلال الربع الأول من العام 2019، وكان النمو القوي للإيرادات السمة المميزة للربع، مبينة أنه في حال كانت الشركة قادرة على المحافظة على مستوى المبيعات وتعديل رسوم التشغيل بالفترة القادمة سنعكس الأمر على تحسن الأداء المالي للشركة.

ووقعت "زين"، في 27 مارس/آذار 2019، اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج مع شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ، متضمنة بيع البنية التحتية لـ 8100 برج وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد، بالإضافة لبناء 1500 برج آخر على مدى السنوات الـ6 المقبلة، وذلك بقيمة 2.52 مليار ريال.

ترشيحات:

الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية

السعودية تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج

البيئة السعودية: 11 شركة تتقدم للاستثمار بالثروة السمكية

السعودية: غرامة مليوني ريال عقوبة الاستيلاء على الأموال

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة بالسعودية

بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة بالسعودية