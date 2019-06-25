ردا على معلمي العقود المؤقتة.. التعليم: نعاملكم بالقانون ولم نخدعكم

ياســـمين بدوي

رد المسئولون عن شئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، على حالة الغضب بين معلمي مسابقة العقود المؤقتة، المطالبين بتجديد عقودهم، والمحتجين على انخفاض راتبهم، قائلين: إن الوزارة لم تخدع أحدا في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بل كانت الأمور كلها واضحة ومعلنة بشفافية تامة.

وقال المسئولون : إن المسابقة كانت واضحة وضوح الشمس ، وجميع المتقدمين يعلمون الشروط والضوابط وموقعين عليها ويعلمنا تمام العلم أنه تعاقد مؤقت وليس دائم.

وأضافوا أن الوزارة تؤكد ان اي ضغط موجود عليها من السوشيال ميديا لتغيير هذه العقود إلى...