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اليابان: ترامب أخبرنا باستمرار معاهدة التعاون الأمني

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اليابان: ترامب أخبرنا باستمرار معاهدة التعاون الأمني اليابان: ترامب أخبرنا باستمرار معاهدة التعاون الأمني

مباشر: أكد الرئيس الأمريكي لليابان على أنه كان ملتزماً بمعاهدة التعاون الأمني المشتركة، وذلك بعد تقارير صحفية أفادت أن دونالد أخبر بعض المقربين بأنه يفكر في الانسحاب.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن ترامب ناقش إنهاء الاتفاق الذي يؤمن أنه من جانب واحد، لأنه يجبر واشنطن على الدفاع عن اليابان إذا تعرضت لهجوم، لكنه لا يتطلب أن تقوم اليابان بالأمر نفسه إذا انعكس الموقف.

كما ذكرت التقارير التي نقلتها وكالة "بلومبرج" أن ترامب غير سعيد بنقل القاعدة الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم اليابانية للصحفيين اليوم أن تلك التقارير ليس لها أساس.

ووفقاً لاتفاق الأمن فإن الولايات المتحدة تعهدت بالدفاع عن اليابان التي تخلت في المقابل عن الحق في شن الحرب عقب الحرب العالمية الثانية.

وفي المقابل فإن اليابان توفر القواعد العسكرية التي تستخدمها واشنطن لإنفاذ القوة في عمق آسيا، بما في ذلك أكبر تركيز لقوات المارينز الأمريكية خارج الولايات المتحدة على أوكيناو.

وإنهاء الاتفاق الذي يضع اليابان تحت مظلة الولايات المتحدة النووية قد يجبر واشنطن على سحب نسبة كبيرة من قواها العسكرية من آسيا في الوقت الذي تزداد فيه السلطة العسكرية الصينية.

مباشر (اقتصاد)

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