الشورى السعودي يطالب مؤسسة التدريب بالتركيز على القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439- 1440 هـ.

وطالب، عضو المجلس عبدالله السعدون، وفقا لما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، بالتركيز على القطاع الخاص، ودراسة احتياجاته الوظيفية، وحذف المهن التي لايحتاج لها سوق العمل.

وطالبت عضو الشورى، فوزية أبا الخيل، بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار عضو الشورى خالد الدغيثر إلى وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل مطالباً بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر.

كما طالبت عضو الشورى سامية بخاري، بالعمل على توفير عدة برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أما عضو الشورى حسين المالكي، فقد طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات.

ووافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 6 صفر 1424هـ.

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