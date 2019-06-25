العدل السعودية: 13.6 ألف عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري

الرياض- مباشر: قالت وزارة العدل السعودية، إن خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها الوزارة، أسهمت في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 لطلبات تحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلب لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربعة خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيراً اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

ترشيحات:

ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية حركة التداولات

"سدكو كابيتال ريت" يوزع 9.9 مليون ريال لحاملي الوحدات

رئيس "المتقدمة" يتوقع نتائج جيدة بالربع الثاني من 2019

"هدف":تحمل نسبة من أجور السعوديين بالقطاع الخاص لدعم التوظيف

أسمنت نجران تتجه لزيادة الإنتاج لانخفاض مخزون الكلنكر

ابعة لـ"معادن" و"سبكيم" توقع اتفاقيات تمويل لاستبدال قرض قائم

الخميس المقبل..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"