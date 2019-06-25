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الإلكترونيات المتقدمة تتوقع مضاعفة المبيعات خلال 5 سنوات..بعد استحواذ "سامي"

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الإلكترونيات المتقدمة تتوقع مضاعفة المبيعات خلال 5 سنوات..بعد استحواذ "سامي" الإلكترونيات المتقدمة تتوقع مضاعفة المبيعات خلال 5 سنوات..بعد استحواذ "سامي"

الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي في شركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، انه من المتوقع ان تضاعف الشركة حجم  المبيعات خلال الـ 5 سنوات المقبلة بعد استحواذ "سامي".

وتايع وفقاً لمقابلة مع قناة "العربية"، أن مبيعات الشركة تفوق حاليا  الـ 2 مليار ريال سعودي ومن المتوقع رفع مستوى المبيعات التصنيع المحلي في القطاعات العسكرية من 5 بالمائة الى 50 بالمائة بحلول عام 2030.

وأعلنت الشركة  السعودية للصناعات العسكرية " SAMI " أمس الاثنين، عن توقيع ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC .

وستشكل شركة AEC الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بشركة SAMI بعد استكمال عملية الاستحواذ.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين في شركةSAMI بشكل كبير ليصل إلى 2200.

وشهدت شركة الإلكترونيات المتقدمة خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2.07 مليار ريال، مقابل 1.925 مليار ريال خلال العام 2017، و1.65 مليار ريال خلال العام 2016.

وقالت " SAMIسامي"، إنه بعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية OEM، على أن يرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة SAMI بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ.

وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح، ستمكن عملية الاستحواذ شركة SAMI من تطوير منتجاتها الخاصة للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030 .

وتأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة في عام 1988 في إطار برنامج التوازن الاقتصادي وبملكية عدد من الشركات بما فيها شركة الدفاع والفضاء والأمن العالمية "بي إيه إي سيستمز".

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